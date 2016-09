EL “TRAFICANTE DE JUGUETES”

Cuando Rami Adham dispuso todo para hacer el primero de los 27 viajes humanitarios que ha hecho a Siria, su pequeña hija le dio una brillante idea.- papá, ¿por qué no llevas algunos juguetes? ¡Yo tengo muchos!, esa frase despertó en este hombre, que desde 1988 encontró hogar en Finlandia, la genial idea de regalarles muñecos a miles de niños de su país natal, que sufren con la guerra. En aquel primer viaje llevó comida, medicinas, 25 peluches y 35 muñecas Barbie a un campo de refugiados. Desde entonces fue conocido como el “traficante de juguetes”. “Los niños salían de todas partes. Me di cuenta que no estaban pensando en comida, pero si extrañaban muchísimo los juguetes”, relató el caritativo hombre de 44 años, quien actualmente viaja de Finlandia a Siria cada dos meses transportando cerca de 80 kilos de juguetes, todo para brindarles un momento de felicidad a aquellos pequeños que perdieron la inocencia en medio de la crueldad de la guerra. Encuentra más noticias como esta en la sección Mundo Insólito de tu periódico Q´hubo.

Compartir en