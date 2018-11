El taxista de Suba que canta norteña

Compone canciones, canta y también maneja taxi. Yerbrail Franco es un aguerrido hombre de 48 años que no escatima en esfuerzos con tal de hacer realidad su anhelo: darse a conocer en la escena musical colombiana. Desde hace diez años decidió enfocarse en las norteñas, el género que escucha a diario y que admira desde que era un quinciañero, pues le fascinan las canciones de la agrupación mexicana ‘Los Tigres del Norte’. Además indica: “mi tipo de voz, mi tonalidad, se presta para cantar este tipo de música”. “Ya llevo seis años manejando taxi. He tenido que trabajar duro para poder invertir y así grabar mis temas. “Me ha tocado un poco pesadito, pero tengo un propósito claro y espero cumplirlo”, dice este conductor que vive en el barrio Aures 1 de la localidad de Suba. Todos los días sale de su casa alrededor de las 6 de la mañana para conseguir el sustento de proyecto musical, y también para ayudar a su amada hija Yennifer Franco, de 22 años, quien estudia idiomas en la Universidad Distrital y es su fanática número uno. “Ella me aconseja y me apoya siempre. Me dice que siga luchando por lo que quiero”, señala Yebrail quien también tiene un hijo menor. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

Etiquetas: a su amada hija Yennifer Franco, barrio Aures 1 de la localidad de Suba, darse a conocer en la escena musical colombiana, hombre de 48 años, Yerbrail Franco