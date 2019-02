El susto que se llevó el ‘Tigre’ Forero

El joven actor Jesús Forero, recordado por interpretar a ‘El tigre’, en la famosa serie ‘El man es Germán’, producción del canal RCN, le reveló al programa ‘La Red’, del canal Caracol, que hace poco su vida corrió un grave peligro. Jesús, de 22 años, relató cómo su vida dio un giro de 180 grados cuando empezó a presentar serios malestares que fueron deteriorando poco a poco su salud. Según él, esto se debió a la “falta de ejercicio y a la mala alimentación” que estaba teniendo en ese momento. El actor, quien contó detalladamente frente a las cámaras del programa cómo fue ese momento de angustia que vivió, afirmó que momentos antes de que su salud empeorara empezó a presentar fuertes dolores de cabeza. Además, dijo que la molestia se pasó a su pierna izquierda y terminó causando que medio cuerpo se le durmiera, lo que más adelante, exactamente el 23 de enero, le causó un infarto cerebral no especificado. La emergencia. “Esa noche estaba leyendo algunos libretos y organizando mi día de trabajo, cuando sentí como un dolor de cabeza; paró y no sucedió nada más. “Al siguiente día, cuando me levanté tenía una molestia en mi pierna izquierda, como un dolor leve. “A las 9 de la mañana estaba grabando en el set cuando empecé a cojear; el dolor aumentó y ya me estaba doliendo toda la pierna”, aseguró al programa. Al darse cuenta de que no se trataba de un simple dolor, y que con el pasar de las horas se tornaba más fuerte, tomó la decisión de irse por urgencias. Forero también comentó que de camino a la clínica su salud iba en bajada, pues los dolores aumentaban y estaba perdiendo la sensibilidad del lado izquierdo. “En el trayecto a la clínica me senté y empecé a perder la sensibilidad de todo mi brazo izquierdo; en ese momento no sentía nada en todo mi lateral. Me pellizcaba, me molestaba y nada servía. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

