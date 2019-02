El ‘Rojazo’ sigue sin ganar

Santa Fe saltó a la cancha del estadio La Independencia de Tunja (Boyacá) con el fin de sumar sus primeros tres puntos bajo la era del técnico Gerardo Bedoya, pero se encontró con un rival que pese a tener una nómina discreta, se paró bien y supo atacar las zonas frágiles del club bogotano. Cuando se esperaba que el rojo tuviera otra actitud, luego de la partida del técnico uruguayo Guillermo Sanguinetti, durante el primer tiempo se vio al grupo con el mismo estado de ánimo y actitud que cuando estaba el ‘Charrúa’. Fue un primer tiempo en el que el ‘Rojazo’ ratificó su mal momento deportivo, al frente de un equipo boyacense que, por su nivel futbolístico, no es extraño encontrarlo en la parte baja de la tabla de clasificación. El técnico Bedoya utilizó el mismo grupo de jugadores que alineaba Sanguinetti, y de hecho, la pasividad en el mediocampo, tanto en marca como en la ofensiva, fue el común denominador. Jugadores que hace varios años fueron figuras y protagonistas en el ‘Cardenal’, como Luis Manuel Seijas, hoy viven del buen recuerdo del pasado, pues su presente es lamentable. Prueba de ello, es que anoche, el venezolano, tuvo una de sus presentaciones mas discretas, con pases errados. Fue más lo que alegó que lo que jugó. El gol local. En el minuto 41, desde la parte izquierda el jugador de Patriotas John Fredy Salazar, aplicó la ley del ex, pues hizo una corta diagonal hacia adentro y luego sacó un potente remate cruzado, que no pudo contener el portero santafereño Geovanni Banguera. De esta manera, el conjunto capitalino sintió las dos opciones que no pudo concretar Johan Arango; la primera cuando remató al arco pero el balón se desvió en el hombro de un defensa de Patriotas, y la segunda en un taco inexplicable, pues si no hubiese utilizado ese lujo, la historia era otra. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

Etiquetas: el ‘Rojazo’ ratificó su mal momento, Johan Arango., Santa Fe, técnico Gerardo Bedoya, Tunja (Boyacá)