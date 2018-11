El negocio de Nairo en Bosa

Nairo Quintana tiene claro que su carrera como ciclista no durará para siempre y ahora que el éxito lo acompaña debe aprovechar para asegurar un futuro económico. Por eso nuestro campeón del Giro de Italia 2014 y la Vuelta a España 2016 anunció que se lanzará como empresario: abrirá en 2019 su propia tienda deportiva. El establecimiento estará ubicado en la capital, en el centro comercial Paseo Villa del Río de la Autopista Sur, el cual se está construyendo en los sectores de la Sevillana y Villa del Río (Bosa). “Inicialmente, tendremos en la tienda artículos relacionados con el ciclismo, pero nos iremos extendiendo a otros deportes y actividades, tanto para hombre como para mujer. La idea es que la gente puede tener especialmente ropa deportiva con la marca de Nairo”, afirmó el ciclista, quien agregó que en sus planes está poder consolidar la marca para expandirla en otros centros comerciales. Mientras tanto, con respecto a la tienda que sería abierta a finales de 2019, Quintana aseguró: “será un sitio donde la gente puede llegar a tomar café y llevar a los niños a montar en bicicleta en una pequeña pista que tendremos en el lugar”, expresó el corredor. Pero las personas que viven fuera de la capital no deben preocuparse. ‘Nairomán’ también tiene previsto abrir su tienda virtual, para que sus seguidores en otras regiones puedan adquirir sus productos. No es la primera vez que un ciclista abre una tienda de productos deportivos en Bogotá, Álvaro Pachón y Miguel Samacá también lo hicieron en el sector de la Calle 13. Mientras materializa su sueño de empresa, Nairo se prepara para el Gran Fondo, competencia que él organizó y que se llevará a cabo este sábado en su natal Boyacá. En esta también aprovechará para promocionar los productos de su marca. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

