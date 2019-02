El juvenil va con todos los fierros

Motivado de ver cómo su tía, la pesista Rusmeris Villar Barboza, viajaba y ganaba medallas de todos los estilos, tamaños y colores, en juegos panamericanos y mundiales, Estiven José Villar Manjarrés comenzó a practicar este deporte en el patio de su casa, en Bayunca (Bolívar). Con tan solo 7 años, Estiven José inició con un palito de madera, luego lo reemplazó por una varilla de hierro, y a las pocas semanas ya le había amarrado elementos pesados en cada extremo. En la medida que avanzaba, fue mejorando la técnica y progresivamente le iba metiendo más peso. “Luego de terminar mis clases en la institución educativa de Bayunca, me iba todas las tardes para el gimnasio del pueblo, en donde el profesor Alfredo Ovirne me entrenaba y me enseñaba algunos trucos para subir mejor las pesas”, recordó Estiven José, quien nació el 12 de marzo de 2001 en Cartagena. Con el paso de los meses la pasión de Estiven José por las pesas creció de una manera increíble, y su técnica no se quedó atrás, motivos por los que el profe Ovirne convenció a Elías y Cindy, sus padres, que era el momento de probar de qué estaba hecho el muchacho. Comenzó a competir. Ante la difícil situación en Bayunca, el sobrino de Rusmeris y sus padres se fueron a vivir a Cartagena, en donde el muchacho empezó a competir en diferentes torneos regionales y departamentales, en los que siempre obtuvo gran puntaje y podio. Con ese palmarés, y aprovechando el Campeonato Nacional Junior de Pesas Sub-15 que se disputó en la ciudad ‘Heróica’, en 2014 Estiven José participó y se coronó campeón en el peso de los 44 kilos. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

