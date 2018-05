El golazo de Dávinson

Dicen que no hay nada más emocionante que un gol al minuto 90, pero lo cierto es que en cuestiones de amor hay situaciones más emotivas que los tantos que se logran en una cancha, si no que lo diga Dávinson Sánchez. El defensa de la Selección Colombia afrontó esta semana uno de los encuentros más importantes de su vida, y no propiamente con su club, Tottenham, o el combinado nacional. Tras más de cuatro años de noviazgo con su pareja, la administradora de empresas Daniela Reina, el caucano se la jugó toda para pedirle matrimonio y hacer eterna su unión con ella.

