El drama de los Emberá en la calle

En medio de la intemperie, pasando las más terribles necesidades y expuestos a todo tipo de enfermedades, problemas de inseguridad y peligros se encuentran 640 indígenas de la comunidad Emberá en el parque Tercer Milenio (Santa Fe). El jueves de la semana pasada se presentó el asesinato de uno de sus miembros: José Reinel Pintua Cheche (de 24 años ), también sufrieron un terrible incendio en octubre pasado, el cual los dejó en la calle, y para rematar deben luchar día a día con la delincuencia que impera en el sector de San Bernardo. Por estos motivos cientos de familias decidieron abandonar el lugar en el que se estaban hospedando desde hace más de cuatro años y cortar de raíz con el miedo que los agobia para salir a las calles y gritar “¡ya no más!”. Lamentablemente la situación para estas personas en lugar de mejorar, ha empeorado, pues en este momento, en medio de su huida, lo único que están pasando son físicas necesidades. Según denuncian, ni al Distrito ni al Gobierno parece importarles su situación. “La respuesta que nos han dado es que este es un lugar público y que estamos ocupando un sitio que no nos corresponde. En el parque hay baños públicos que no nos han abierto, a pesar de ver que los necesitamos. En este momento las únicas personas que nos están ayudando son la gente del común que pasa y ve que estamos realmente mal, pero el Distrito no nos brinda ninguna solución”, aseguró a Q’HUBO Juancho Murry, miembro de esta comunidad. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

