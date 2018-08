El ciclista que no se dejó vencer por la parálisis

La falta de equilibrio no ha sido impedimento para que el bogotano Juan Betancur Quiroga deje de soñar con ser un ciclista de alto rendimiento, y de conquistar una medalla de oro en Juegos Paralímpicos. Desde que tiene uso de razón, a Juan le ha gustado el ciclismo de una manera muy particular, y a pesar de que le diagnosticaron parálisis cerebral, esa condición no ha sido un obstáculo para este joven, quien nació el 15 de julio de 1999, siga practicando en su ‘caballito’. Luego de saber de la discapacidad del pequeño Juan, y en busca de un lugar más tranquilo, don José Sánder y doña María Ester, sus padres, en compañía de sus hijos María Alejandra y Sandro Mauricio, se fueron a vivir a Funza (Cundinamarca), donde felizmente están radicados desde hace 18 años. “Mis recuerdos se remontan a cuando yo era muy niño, dando vueltas a una cancha de fútbol en una bicicleta con rueditas a los lados”, asegura Juan, quien ya tiene 19 años y cursa grado once en el Colegio Miguel Antonio Caro. Al ver que Juan se divertía de una forma increíble en la pista atlética del estadio Departamental de Funza, sus padres lo matricularon en la escuela Club de Funza; y fue allí donde le despertaron una gran habilidad. A las grandes ligas. Los abuelos dicen: ‘al que le toca, le guardan’, y al parecer ese es el caso de Juan, quien en un día de práctica en la escuela fue visto por representantes de la Fundación Esteban Chaves, con el ánimo de encontrar talentos. “El año pasado llegaron de la Fundación Esteban Chaves y nos hicieron unas pruebas. Yo monté en una bicicleta convencional, y cuando estaba llegando me caí, y ahí pensé que era todo para mí. Pero el entrenador Gerardo Rodríguez les explicó de mi condición y mis sueños. Me aceptaron”, recuerda Juan con felicidad. Con la ayuda de especialistas, Betancur, quien quiere estudiar licenciatura en deportes, fue acogido por la Fundación, y de inmediato integró el equipo FUN, que en la categoría T-2, destinado para deportistas con menos movimientos físicos en triciclo, se proclamó campeón nacional en 2017.

