El café orgánico cambió su vida

La vida de la señora Marlene Zambrano Padilla (54 años) no ha sido para nada sencilla. Desde pequeña fue víctima de la violencia que no da tregua en el país y en su tierra Puerto Asís (Putumayo) presenció con sus propios ojos el asesinato de su padre. Como a él, le arrebataron a varios miembros de su familia y por esto mismo decidió venir a la capital para ofrecerle un mejor futuro a sus tres hijos. Se instaló hace 27 años en el barrio J.J Rondón (en Ciudad Bolívar), en donde sufrió la inseguridad y también le tocó desplazarse: desde hace más de 5 años vive en Fusagasugá. Pero como nada la detiene, su sonrisa sigue intacta y siempre ha querido evitar que más personas sufran lo que ella ha sufrido, decidió continuar con las enseñanzas que le había dejado su papá y “ser una berraquita, no hacerle daño a nadie y ayudar lo más que se pueda”. Creó la iniciativa ‘Huertas de alimentos orgánicos para el futuro’, en donde le enseña a familias del barrio La Belleza (San Cristóbal) y Alfonso López (Usme) a realizar labores de agricultura sostenibles que les permitan salir adelante y tener su propio proyecto de emprendimiento. “Desde muy pequeña me asesinaron a muchos familiares en mi tierra y por eso decidí salir de allá. Pero siendo víctima decidí que no era momento de quedarme sin hacer nada y que debía ayudar a otros, con el ejemplo de mi padre me dediqué a ayudar a las víctimas, enseñándoles a trabajar. “Con personas vulnerables de Ciudad Bolívar y Usme creamos huertas orgánicas (donde se siembra desde tomate hasta curuba) y en este momento vendemos café para las familias de bajos recursos. “El café es cultivado por nosotros mismos, 100% natural desde el proceso de abono y con esos recursos ayudo a las personas que como yo son víctimas de la violencia en los barrios más peligrosos”, aseguró a Q’HUBO Marlene. Este momento más de 20 familias se juntan con ella para sacar adelante el proyecto y alejar a sus seres queridos del los malos pasos. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

Etiquetas: barrio J.J Rondón (en Ciudad Bolívar), fue víctima de la violencia, labores de agricultura sostenibles que les permitan salir adelante, Marlene Zambrano Padilla, víctimas de la violencia en los barrios más peligrosos