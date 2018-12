El boxeo le cambió el destino

Cuando Daniella Duque Ortiz le dijo a su mamá, María Margarita, que lo que más le gustaba en la vida era boxear, la respuesta fue que eso no era futuro para ella, que si quería que la patrocinara debía pensar en estudiar en la universidad algo serio, como una Ingeniería, Medicina o Administración de Empresas. Aunque fue un duro golpe para esta amante del deporte de las ‘narices chatas’, quien está radicada en Bogotá desde 2006, ingresó a estudiar Derecho en la Universidad Militar. “Cuando estaba en quinto semestre me di cuenta que eso no era lo mío, y lo abandoné. Para mi felicidad, conocí a Óscar Wilches, más conocido en el mundo del boxeo como ‘Punko’, dueño de una escuela de formación de boxeo en el barrio Cedritos. Comencé a entrenar para hacer realidad uno de mis sueños”, explicó Daniella, nacida el 11 de marzo de 1994 en Florencia (Caquetá), quien debido a que sus padres son separados, su infancia la vivió en Ciudad de Panamá (Panamá). El 23 de diciembre de 2016 Daniella inició su preparación física y técnica en la escuela Punko Trainner, con el único objetivo de convertirse en una boxeadora profesional. Allí, al lado del maestro ‘Punko’, esta emprendedora deportista desarrolló y aprendió valores y virtudes como la responsabilidad, disciplina, concentración, estrategia y constancia, entre otros. Además, realizó una preparación física excelente, basada en el crossfit, levantamiento de pesas dirigido y una clase de técnica de pegada. Giro exitoso a Bahrein. Gracias a su amor y pasión por el boxeo, Daniella, quien vive en el barrio Metrópolis, entrenaba hasta tres veces al día para estar a punto de dar el paso al cuadrilátero, en lo que sería el comienzo de su carrera deportiva. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

Etiquetas: Daniella Duque Ortiz, El 23 de diciembre de 2016 Daniella inició su preparación física, entrenaba hasta tres veces al día para estar a punto de dar el paso al cuadrilátero, ingresó a estudiar Derecho en la Universidad Militar, lo que más le gustaba en la vida era boxear