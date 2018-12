El aterrador final de Freddy

Mientras los García se encontraban buscando a Freddy Reinel por todo Soacha el 4 de diciembre, un transeúnte se percató de la presencia de una bolsa que flotaba en el embalse del Muña (municipio de Sibaté), de la que provenía un fétido olor; se trataba del cuerpo descuartizado del hombre de 36 años a quien trataban de hallar. Freddy llevaba desaparecido dos meses, tiempo en el cual sus familiares y allegados no habían parado de buscarlo. Una llamada por parte de las autoridades, en la noche de este lunes, acabó no solo con la incertidumbre, sino con la esperanza de todos aquellos que esperaban hallar con vida a García, quien tenía siete hijos. Nadie sabe quién pudo haberle arrebatado la vida a este constructor de una manera tan salvaje, pues nunca manifestó estar metido en problemas. “En la casa no comentaba nada raro, pero nosotros sabíamos que sí se había ganado varios problemas desde hace unos meses, porque estaba tomando mucho por culpa de un desamor”, relató a Q’HUBO una familiar. Hoy son más preguntas que respuestas las que abundan entre sus padres y hermanos. A pesar de esto, ellos prefieren que las autoridades hagan su labor y no involucrarse mucho, pues temen ser víctimas de represalias por parte de los homicidas. “Son peligrosos, porque o si no mire la forma tan cruel en la que le quitaron la vida a Freddy. Vi las fotos del cuerpo y lo pude reconocer porque tenía uno de sus dientes de adelante torcido de una forma única”, contó una hermana. La desaparición. Freddy Reinel salió de su casa, ubicada en el barrio León XIII (en Soacha), con un pantalón negro que le habían regalado días atrás, camisa y tenis oscuros. Sus familiares recuerdan su vestimenta porque les mostraron las fotos de las prendas con las que lo encontraron y correspondían a las que faltaban en su armario. “Él trabajaba como maestro de construcción en el barrio, cerca a la casa. Salió con su maleta y sus papeles en el bolsillo, como todos los días, por lo que yo creo que él no sospechaba que lo estaban buscando para matarlo”, dijo un allegado. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

