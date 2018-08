Edwin, el ‘León’ que es peluquero

El pasado 31 de julio Edwin Herrera cumplió un sueño, jugar un torneo internacional con Santa Fe: la Copa Sudamericana. Y se hizo realidad en el encuentro de vuelta de la segunda fase, ante Rampla Juniors de Uruguay. En ese encuentro el cartagenero de 19 años se destacó como lateral izquierdo, posición en la que hasta ahora viene practicando. Con su velocidad y salida en ataque fue clave para que el Rojazo lograra el triunfo 2-0 que lo puso en los octavos de final de la competencia. Ahora que este juvenil se consolida en el primer equipo y que se perfila como una futura figura del ‘Léon’, Q’HUBO habló con él sobre su historia, su presente deportivo y, además, sobre su faceta desconocida: la de peluquero. ¿Cómo se dio su llegada a Santa Fe? Debido a situaciones familiares tuve que trasladarme desde muy pequeño, con mi familia, hacia Bogotá para buscar un mejor futuro; y en 2009 me enteré que Santa Fe estaba haciendo unas pruebas para ingresar a las divisiones inferiores. Recuerdo que pasamos dos jugadores, entre 100 aspirantes, y así comenzó mi carrera deportiva en el equipo. Y debutó como profesional este año con Gregorio Pérez… Así es, el ‘profe’ Pérez me subió al primer equipo y me mantuve con Gerardo Bedoya. Ya con el entrenador Guillermo Sanguinetti gracias a Dios me ha ido bien. Usted empezó como volante extremo por izquierda y ahora es lateral, ¿a qué se debe el cambio? De lateral venía trabajando hace tiempito porque hubo mucho jugador que llegó y que es volante, entonces no tenía mucha posibilidad de jugar. Me están trabajando ahí (como lateral) y lo he hecho de la mejor manera. Hay que saber marcar y pasar la pelota. Soy consciente de que estoy comenzando y donde me pongan trataré de hacer lo mejor. Bueno, como lateral ya tuvo minutos en la Sudamericana… Es una alegría inmensa porque es un torneo en el que todos quieren jugar; aparte, es un torneo internacional en el que te están viendo muchas personas y es una oportunidad muy bonita. Cuando no está jugando fútbol, ¿qué le gusta hacer? Peluqueo. Les he hecho cortes a algunos compañeros, como Wilson Morelo. ¿Y cómo aprendió? Trasquilando gente (risas). Aunque mi mamá, Estrella Hernández, toda la vida ha trabajado en eso. ¿Por qué la peluquería? Lo escogí porque me ayudaba económicamente, para costear todos los gastos, y lo hago bien. O sea que a futuro piensa abrir su propia peluquería… Lo mío es el fútbol, la verdad. Pero de pronto más adelante monte barberías. Aunque dedicarme de lleno a este arte, no. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

Etiquetas: ¿a qué se debe el cambio?, ¿qué le gusta hacer?, ¿Y cómo aprendió?, Edwin Herrera, el cartagenero de 19 años se destacó como lateral izquierdo, Peluqueo., Trasquilando gente (risas)