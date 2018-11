Duelo de ‘fieras’ en el campín

El estadio El Campín será escenario esta noche (7:45 p.m.) de uno de los partidos más importantes del año en Colombia. Santa Fe y Junior protagonizarán el primer duelo de la semifinal de la Copa Sudamericana, que definirá un cupo para disputar el duelo por el título ante el ganador de la llave entre Fluminense y Atlético Paranaense de Brasil. El enfrentamiento entre ‘Leones’ y ‘Tiburones’ no deja de ser emocionante, primero por la grandeza de ambos clubes y por la calidad de sus jugadores, que esta noche tendrán varios duelos parejos. Se los mostramos a continuación. Defensas. Rafael Pérez Vs. Javier López. Por características físicas López (Der.) lleva algo la ventaja, pues sus 1,94 metros de estatura, contra los 1,86 metros que mide ‘Rafa’, le permiten, por ejemplo, tener más posibilidades de ganar en el cabezazo o en el duelo uno contra uno. Pero tiene en contra su torpeza al momento de quitar el balón y mentalmente se deja calentar fácil. Pérez, mientras tanto, tiene como ventaja su experiencia en el fútbol internacional, con clubes como el Lovech y CSKA Sofía de Bulgaria y Portuguesa de Brasil; además es un jugador agresivo, que cuando se atreve a marcar goles, lo logra (suma ocho tantos). Arqueros. Sebastián Viera Vs. Róbinson Zapata Ambos son experimentados, con pasado en el fútbol europeo y también campeones en Colombia con Santa Fe (ganó dos Ligas, dos Superligas) y Junior (dos Copas Colombia y una Liga). No obstante, el ‘Cardenal’ ya sabe lo que es ganar la Copa Sudamericana, en 2015.

