El drama de Yina Calderón

Por medio de sus redes sociales la bella Yina Calderón dio a conocer que no está pasando por un buen momento. Con un video le explicó a sus seguidores cuál es el problema que incluso la ha hecho ver estrellas por el dolor que siente. Para nadie es un secreto que desde que Yina incursionó en el mundo de la farándula criolla, después de su paso por ‘Protagonistas de Nuestra Tele’, su gusto y amor por las cirugías estéticas fue creciendo y por eso ha pasado por varios procedimientos para poder verse mucho mejor. Y aunque varias de sus cirugías han mejorado su aspecto físico, ahora uno de sus métodos le está pasando factura y nuevamente debe recurrir al quirófano, pero esta vez para remediar al daño que le está ocasionando una sustancia no apta para su cuerpo. ¿Qué Pasó? Resulta que la también empresaria se dio cuenta hace unos días que no le habían puesto vitamina C sino biopolímeros para aumentar el tamaño de sus glúteos. Ahora a raíz de eso tiene una bola extraña en su espalda, protuberancia que se puede ver en el clip que fue publicado en instagram @yinacalderonoficia, donde también explica el engaño del que fue víctima por falta de conocimiento.

