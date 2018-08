Dos tiros a Camilo mientras conducía

En un callejón desolado y aparentemente sin salida fue asesinado Juan Camilo Quiroga la mañana de ayer. Hasta el momento no hay rastros de los homicidas, pero la gente en el sector aseguró que el criminal que le disparó era solamente uno y que se movilizaba a pie. El trágico escenario fue en la Calle 68F Sur con Carrera 46A, en el barrio Verona (también conocido como media loma) de la localidad de Ciudad Bolívar. “Yo estaba en mi casa cuando llegó una vecina a avisarme que habían matado a un muchacho. La verdad no sé quién será o por qué lo habrían baleado, lo cierto es que lo mataron de una”, mencionó una mujer de la zona a Q’HUBO. Bala en el carro. La víctima de aproximadamente 34 años se movilizaba en un vehículo Renault Clio cuando un sujeto lo interceptó y le disparó sin piedad en la cabeza. Las marcas de los balazos que sufrió el hombre quedaron descritas en los vidrios del auto y en la cojinería. “Eso pasó sobre las 11:00 a. m., yo estaba en la casa cuando escuché dos tiros, obviamente preferí no salir a mirar sino que me asomé desde la ventana cuando vi que al finalizar la cuadra habían un carro estacionado y muchas personas salieron de sus viviendas gritando ‘lo mataron, lo mataron’”, aseguró un habitante del sector. Q’HUBO hizo presencia en la zona y lo que relataron algunos curiosos es que el homicida se le acercó al auto y puso el revólver sobre su ventana, luego lo accionó en contra del conductor en dos oportunidades y tras cumplir su objetivo salió a correr hacia la loma.

Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

Etiquetas: el homicida se le acercó al auto y puso el revólver sobre su ventana, El trágico escenario fue en la Calle 68F Sur con Carrera 46A, fue asesinado, Hasta el momento no hay rastros de los homicidas, Juan Camilo Quiroga, un sujeto lo interceptó y le disparó sin piedad en la cabeza