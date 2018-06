Doloroso final tras búsqueda de Yecid

Una angustiosa búsqueda de 13 días, llena de esperanza, terminó ayer para la familia de Yecid Alonso Téllez en medio de dolor y lágrimas, al saber que al hombre de 42 años no lo volverán a ver jamás. Su sonrisa y su alma bondadosa ya no estarán junto a sus cinco hijos, a los que dejó huérfanos. Su mujer y su mamá, que lo buscaron hasta el último segundo, también lo extrañarán. Téllez cayó desde el viernes 15 de junio a las frías aguas del río Tunjuelo (localidad de Tunjuelito), muy cerca a la calle 59 Sur con carrera 19, en el barrio Villa Elena. Desde entonces, tanto las autoridades como la familia del vendedor informal se dedicaron a buscarlo día y noche por el contaminado caudal, pero a pesar de los rumores de que habían encontrado el cuerpo, y de tener el anhelo intacto de verlo vivo, esa búsqueda no tuvo un final feliz. El hallazgo. Cuando eran las 7 de la mañana de ayer, un supervisor de vigilancia que transitaba por inmediaciones de la calle 61 Sur con carrera 62, en el barrio Isla del Sol (localidad de Tunjuelito), se percató de que en el afluente estaba flotando un objeto bastante extraño; su forma parecía ser la de un ser humano, por lo que el funcionario no tuvo más remedio que acercarse a verificar para comprobar que sus ojos no lo estuvieran engañando. Cuando se detuvo a ver desde más cerca, se dio cuenta con terror que se trataba de un cadáver; por desgracia no se equivocó. De inmediato llamó a las autoridades para que atendieran la emergencia. “Los bomberos llegaron a extraer el cuerpo como a las 7:15 a.m.; el señor que flotaba iba vestido de pantalón negro y camisa de color rojo. Se encontraba en la mitad del río.

