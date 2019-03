Dolor por Brayan en Ciudad Bolívar

A puñal un sujeto terminó con la vida de Brayan Camilo Giraldo. El joven, de 22 años, fue agredido el sábado pasadas las 2 de la tarde en el sector conocido como La Mariposa, ubicado en la Av. Caracas con calle 13, barrio San Victorino (Santa Fe), justo al frente de la estación de TransMilenio de Avenida Jiménez. Según cuentan unos comerciantes del sector, la víctima iba acompañada por unos amigos; de repente, un sujeto, quien al parecer quería hurtarles sus pertenencia, lo hirió en múltiples oportunidades porque presuntamente Brayan Camilo puso resistencia. “Yo no estaba, pero lo que me cuentan los demás comerciantes es que al pelado, al parecer, lo iban a robar. Sin embargo, el joven puso resistencia y fue cuando lo apuñalaron en el cuello, pecho y brazo”, relató un vendedor informal. No obstante, Q’HUBO diálogo en el lugar de los hechos con unos uniformados, quienes manifestaron que el crimen obedeció por una gorra. “Al parecer, tanto la víctima como el agresor ya tenían problemas del pasado y se desató la riña por una gorra”, dijeron los uniformados que atendieron el caso. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

