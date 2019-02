Dolor en Engativá por el bebé Matías

El próximo martes, 26 de febrero, Matías Alberto Parra Villalobos cumpliría su primer añito de vida. Los adornos, la piñata y los invitados ya estaban listos para la celebración. Sin embargo, todo este plan quedó en el olvido, debido a que el menor de 11 meses falleció en extrañas circunstancias al interior de un jardín infantil ubicado en la carrera 108 A con calle 70 F, en el barrio Bosques de Mariana, Engativá. “Mi nieto hasta ahora iba a cumplir un añito, hasta ahora estaba empezando a vivir. Lastimosamente un descuido terminó costándole la vida y dejó a una familia en pedazos”, aseguró Sandra Aguilera, abuelita del menor. La pérdida de Matías. El terrible hecho ocurrió el martes pasadas las 3 p. m., cuando Julieth Villalobos, madre del menor, llegaba a su residencia ubicada muy cerca al jardín infantil. “De un momento a otro abrieron las puertas del jardín y las docentes empezaron a gritar: ‘¡auxilio, auxilio, un carro por favor, un carro!’, y varios vecinos salimos a mirar qué estaba ocurriendo”, comentaron unos habitantes del sector. Según relata la abuelita del bebé, Julieth, al escuchar los gritos de las docentes y ver que llevaban a un niño en brazos, salió corriendo para verificar si era su pequeño. “Ella había acabado de llegar y no alcanzó a quitar ni el pasador cuando oyó los gritos. Al acercarse a las profesoras se dio cuenta que era Matías y que no respondía”, mencionó la mujer entre lágrimas. Julieth inmediatamente salió corriendo con su pequeño hacia una avenida para tomar un taxi, y allí, una vecina logró detener un vehículo particular. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

Etiquetas: carrera 108 A con calle 70 F, falleció en extrañas circunstancias, gritos de las docentes, iba a cumplir un añito, Matías Alberto Parra Villalobos