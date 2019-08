Doble homicidio en Suba por celos

Tras una tormentosa y difícil relación con un celador de apellido Navarro, el lunes María Alejandra decidió terminar con el hombre, pues según vecinos, no se aguantaba más sus celos y la mala vida que él le daba. No obstante, a eso de las 11 p. m. del martes Navarro llegó hasta donde ella estaba, en el barrio Nueva Zelanda (Suba), y con una furia que no le cabía en el cuerpo le disparó a María Alejandra y a su primo, quienes fallecieron en el hecho. El hijo de la mujer con tan solo 10 años presenció toda la escena y desconsolado lloraba por su madre. El agresor fue trasladado a una URI, en donde se encuentra detenido hasta que un juez de la República defina su pena por el terrible hecho.

