Diversión en el parque para toda la familia

Este fin de semana, a partir de las 10 a. m., no se quede sin participar en las diferentes actividades que se llevarán a cabo en parques de seis localidades de la ciudad. Talleres artísticos y actividades lúdicas serán algunas de las dinámicas que usted, en compañía de su familia, podrá disfrutar sin pagar un solo peso. No las deje pasar, seguro se divertirá como niño. Bosa: taller artístico ‘A tono con Stomp’, taller de Tejido ‘Quyhy Xyu’, taller artístico ‘Oh hilando, oh danzando’, c ircuito artístico ‘Complicidad orquesta’ Parque Carbonell 2: t aller artístico ‘Hoppers’, taller artístico ‘A tono con Stomp’. San Cristóbal: Parque La Victoria y Parque Gaitán Cortés (Columnas): fotografía al instante, entre letras para todos, cuerpo y territorio para todos, arte urbano para todos, hip hop para todos. Suba: Parque Amberes y Parque La Gaitana: carpa mágica expresiones, caboratorio con rap, tejo y diálogos, noche audiovisual, laboratorio de tradición y patrimonio, cine al parque. Entérate de la nota en nuestra edición impresa.

Etiquetas: Bosa: taller artístico ‘A tono con Stomp’, Parque Carbonell 2: taller artístico ‘Hoppers', Parque La Gaitana: carpa mágica expresiones, seis localidades de la ciudad, sin pagar un solo peso