Distrave, un club hecho a la medida familiar

Lo que comenzó para la bogotana Diana Maritza Reinoso Monrroy como una alternativa para mantener a sus dos hijos ocupados, luego de cuatro años se convirtió en una pasión familiar y una opción de vida para el grupo de jugadores que integran Distrave, equipo de microfútbol del barrio Versalles, en la localidad de Fontibón. Distrave es el equipo en el que siempre han jugado John Marlon y Dilan, hijos de Diana, y que se creó gracias a la unión de varios vecinos del barrio Versalles y otros integrantes del colegio Villemar El Carmen, con el fin de competir en torneos de micro en Fontibón. Lo que no sabían ni se esperaban los jugadores de Distrave es que para continuar con su afición deportiva tenían que recurrir al apoyo económico y deportivo de la familia García Reinoso. “A mí el fútbol me gustaba, pero no como para estar metida todo el tiempo como lo hago ahora. Cuando mi hijo John Marlon me dijo que estaban necesitando a un patrocinador para continuar con el equipo, me puse a pensar que Distrave era la opción para mantener ocupados a mis hijos y alejarlos de los riesgos de la edad y la calle”, explicó Diana. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

Etiquetas: Diana Maritza Reinoso Monrroy, Diana Matitza Reinoso Monrroy, Distrave, equipo de microfútbol del barrio Versalles, estaban necesitando a un patrocinador para continuar