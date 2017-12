Disfruto mi maternidad

Saber que en pocos días traeré al mundo el tesoro más grande que Dios le puede regalar es motivo suficiente para que la bella Andrea Tovar esté que no se cambie por nadie. Elena Guillermo Tovar es el nombre de la pequeña que desde ya invade de amor y felicidad a la ex señorita Colombia, a su pareja (el jugador del Once Caldas, Julián Guillermo)y al resto de su familia, quienes cada día se encargan de demostrarle a la chocoana lo importante que es ella y su hija en sus vidas. Durante todo su embarazo, Tovar ha sido sorprendida con bellos detalles. En el más reciente Baby Shower que le hicieron literalmente la llenaron de regalos para recibir con ‘todos los juguetes‘ a la primogénita.

Etiquetas: amor y felicidad a la ex señorita Colombia, Andrea Tovar, Baby Shower, el tesoro más grande que Dios le puede regalar, Elena Guillermo Tovar, Julián Guillermo, se encargan de demostrarle a la chocoana lo importante que es ella y su hija en sus vidas, todos los juguetes, Tovar ha sido sorprendida con bellos detalles