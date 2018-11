Disfrute de unas vacaciones recreativas

Llegan las vacaciones y con ellas la oportunidad de que sus hijos entre los 6 y 12 años aprovechen su tiempo libre con diversión y aprendizaje. Para que su hijo no se quede en casa (solo este sábado) usted tendrá la oportunidad de inscribirlo en una serie de actividades recreativas que se desarrollarán por toda la ciudad. Conozca el punto de inscripción más cercano a su casa. Usaquén. Parque La Cita (Carrera 6c con calle 171A). Parque Buena Vista II sector (Carrera 5B No. 189B 40). Chapinero. Parque Cancha Bosque Calderón Tejada (Tranversal 4B este No. 59 – 02). Parque San Martín (Carrera 2 No. 44A – 20). San Cristóbal. Parque Vecinal El Sidel (Carrera 9 este No. 31 – 10). Parque vecinal San José Sur Oriental (Calle 42 sur No. 8A – 28 este). Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.