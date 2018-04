‘Despacito’ desapareció de YouTube

En la mañana de ayer algunos usuarios que viven fascinados con ‘ Despacito‘, éxito de Daddy Yankee y Luis Fonsi, se llevaron tremenda sorpresa al ingresar a YouTube y buscar el vídeo, que tiene más de 5.000 millones de vistas, pero no lo encontraron. Al parecer, un grupo de hackers se puso en la tarea de eliminar del canal de ‘LuisFonsiVevo‘ el tema, porque ya estaban cansados de oirlo. Dicha producción fue reemplazada por otro clip que muestra a la “banda del profesor“, la cual aparece en la serie ‘La casa de papel‘ de Netflix, bastante popular en las últimas semanas. Pocas horas después el video de Luis Fonsi se pudo reproducir con normalidad y ahora sus seguidores esperan a que un problema como este no se vuelva a presentar, ya que YouTube indicó que el inconveniente seria de la cuenta de Vevo y no de hackers como se ha dicho.

