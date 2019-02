Descontento por la tala de árboles

Ante la mirada desconcertada de varias personas, después de tres días de tala de árboles ayer cayó el último eucalipto que quedaba en el parque Pío XII de la localidad de Kennedy. Allí los residentes del sector mostraron su inconformismo por las labores que se han venido realizando en esta zona verde, ubicada en la calle 6B con carrera 79C, pues los vecinos del sector argumentan que los permisos para iniciar la construcción del colegio (que se planea levantar en este lugar) aún no estaban listos. “A nosotros nunca nos tuvieron en cuenta para la construcción de este colegio. Además, el terreno donde lo están construyendo no está en buenas condiciones para soportar un peso de tres pisos y con dos sótanos”, señaló una residente que estaba acompañada por otros manifestantes, mientras observaban con tristeza cómo tumbaban el último eucalipto, que llevaba más de 80 años en aquel parque. Se sintieron maltratados. Los habitantes de este sector afirmaron que en todo momento los hicieron sentir como criminales, pues durante la ejecución de esta tala, la Policía y el Esmad usaron la fuerza para desalojarlos. “Nosotros somos personas de bien, madre y padres de hogar que llegamos cansados de trabajar y lo único que queremos es tener paz; pero lo primero que vemos al llegar a casa es una cantidad de oficiales de la Policía, que en días anteriores agredieron a varios de nuestros vecinos. No sé para qué los traen si aquí no hay vándalos ni personas al margen de la ley”, afirmó una habitante del sector. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

