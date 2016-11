DERROCHE DE SENSUALIDAD EN ROPA INTERIOR

Definitivamente la modelo, empresaria y Dj Natalia Paris no desaprovecha ninguna oportunidad para mostrar que sigue siendo la dueña de los suspiros de muchos colombianos. Natalia sabe el truco perfecto para dejar con la boca abierta a sus seguidores, y mejor no lo pudo haber hecho en esta ocasión, en la que quiso darle un pequeño regalo de brujas a sus fans. Sus imágenes son un éxito. A muchos les parece increíble que a sus 43 años Natalia siga conservando unas curvas de infarto, con las que demuestra que habrá ‘Nati’ para rato no solo en el mundo del modelaje, también como DJ, carrera en la que lleva trabajando hace más de tres años resultando buena acogida en Suramérica. ¡Todo un bombón! Encuentra más noticias como esta en la sección Zona Rosa de tu periódico Q´hubo.

