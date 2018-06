Denunció que es víctima de violencia

Los seguidores de la bella Cindy ‘La Crespa’ Martínez quedaron sorprendidos al conocer que pocos meses después de anunciar su compromiso, la modelo no vive el sueño de hadas que muchos imaginarían; al contrario, ella aseguró que lastimosamente hace parte del grupo de mujeres que a diario son maltratadas por parte de su pareja. Así es, hace tan solo unas horas la cordobesa dio a conocer, por medio de su cuenta de Instagram (@crespamartinez), que Raúl Huffington, el hombre que le robó el corazón y con quien sostuvo una relación sentimental por un año y dos meses, la sometió a una serie de maltratos fisicos y psicológicos que ya no puede soportar más y por lo cual decidió dar por terminado el compromiso. “Nunca imaginé verme envuelta en una situación de estas, pero es real y está pasando. No puedo quedarme callada. Di por terminada mi relación en abril pasado por maltrato dentro de la relación. En este momento, temo por mi seguridad e integridad porque luego de terminar esa relación me he visto amenazada, denigrada, injuriada y un sinnúmero de maltratos” aseguró.

