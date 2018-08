Denuncian salvaje ataque de policías

De un cruel y violento ataque se recupera hasta el día de hoy Milton Jessid Vargas Ramírez (34 años), luego de que presuntamente lo encadenaran, le rociaran gasolina y le prendieran fuego el pasado 4 de julio en las horas de la madrugada. El hombre reposa en su casa, ubicada en el barrio La Aurora segundo sector (en Usme), con una incapacidad de 35 días (provisionales) después de lo ocurrido. Lo más inaudito de todo el asunto es que Milton y su madre, la señora Berta Ramírez, aseguran que los responsables de sus dolencias y de todo por lo que pasó fueron ni más ni menos que uniformados de la Policía adscritos al CAI de la Aurora. Aseguran ellos que estas personas (seis hombres y una mujer) atacaron a Milton sin razón alguna y luego de maltratarlo a golpes con bolillos, patadas y diciéndole malas palabras, le provocaron lesiones tan graves que lo marcaron de por vida. Ahora ambos, dicen, esperan que se haga justicia y que los involucrados en el hecho paguen por lo ocurrido. “Así como hay justicia para nosotros como civiles, también esperamos que haya justicia en contra de estos policías”, aseguró Berta a Q’HUBO, quien además agregó que llegará hasta las instancias que sean necesarias para que los entes competentes respondan por lo sucedido. Los hechos. Luego de ver el último partido de la selección Colombia en el Mundial (contra Inglaterra), nos cuentan que Milton se encontró con un amigo para tomarse unas cervezas en un establecimiento comercial. Esa noche (el 4 de julio) “varios policías del primer turno llegaron hasta el lugar para hacerle una requisa, luego de eso, le dijeron que tenía que irse de allí y que no querían volverlo a ver transitando por esas calles”. “Todo eso sucedió a las 12:30 de la mañana, ellos me dijeron que me tenía que ir y que no querían volver a verme, lo hicieron de la nada, sin razón alguna, porque yo no estaba haciendo nada malo. El caso es que después de un rato, ya cuando iba para mi casa, me los volví a encontrar por toda la Avenida Boyacá. Los policías estaban en la moto y como me habían hecho la advertencia se bajaron de la moto enfurecidos y lo primero que me enseñaron fue sus armas de dotación. Me encañonaron, me amenazaron y empezaron a pegarme, luego me llevaron hasta el CAI”, aseguró la víctima a Q’HUBO. Luego del traslado hasta la estación de vigilancia, aseguran el afectado y su madre, “fue que lo encadenaron, le prendieron fuego y hasta amenazaron de muerte”. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

