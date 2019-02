Denuncian acoso en Selección femenina

Por estos días el fútbol femenino está dando de qué hablar en Colombia, y no propiamente por sus resultados. De hecho, este deporte pasa por un mal momento, ya que aún no se ha definido el calendario de la Liga Femenina y muchas futbolistas están sin competencia. Como si fuera poco, algunas de ellas han revelado irregularidades a nivel dirigencial y deportivo, y denuncias de casos de discriminación y amenazas (ver recuadro abajo). Pero sumado a eso, ayer se conoció otro polémico caso relacionado con el trato que reciben las jugadoras. La página de internet La Liga Contra el Silencio reveló un relato de dos futbolistas, quienes denunciaron ante la Fiscalía General de la Nación, a mediados del año pasado, que fueron acosadas sexual y laboralmente mientras se preparaban con la Selección Colombia Sub-17 para el Mundial en Uruguay, en noviembre de 2018. Los implicados. Una de las deportistas (no dijo su nombre) contó que durante los entrenamientos del combinado el entrenador Didier Luna se le insinuó diciéndole que “estaba muy bonita”, y luego fue directo al proponerle “tener una relación amorosa”, según él, porque le traería beneficios a nivel futbolístico. Sin embargo, al negarse, la joven confesó que sufrió “abuso laboral” por parte de él. “Me sobrecargaba de trabajo, no me dejaba hablar en las reuniones, me gritaba. En un momento le pregunté si tenía quejas, y me respondió que era personal y que asumiera las consecuencias”, contó la jugadora, quien agregó que después recibió amenazas por teléfono. Además, tampoco la volvieron a llamar al equipo. Entonces decidió hablar del caso en la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), pero, según ella, allí se hicieron a los de la vista gorda. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

