Del circo a los escenarios

Tal vez si la llamamos por su nombre de pila, Yeissenia Torres, o por su nombre artístico, ‘Jei Santander’, usted o cualquier otro seguidor de ‘Yo me llamo’ no la reconocería, pero si se le describe como la imitadora de la cantante Thalía de esta temporada fácilmente cualquiera la identificaría. Esta hermosa santandereana, criada en Cali, es una de la participantes que más se ha destacado en el reality no solo por el parecido que tiene con la artista mexicana; ella también ha despertado la curiosidad de muchos por su nobleza y ganas de salir adelante. Su estilo y manera de moverse frente a los colombianos, no solo demuestran las ganas que tiene de ser la ganadora de esta temporada del concurso del canal Caracol, para ella todo lo que ahora hace es el resultado de años y años de trabajo. “Desde niña, ‘Jei’ soñó con poderse comer el escenario, ella bailaba y cantaba y por eso siempre ha tenido claro que lo que quiere y ahora su deseo es brillar en el medio”, le contó a Q’HUBO un familiar de la imitadora. Una mujer luchadora. Aunque Yeissenia ha sido criticada por su sensibilidad en el programa, lo que muchos desconocen es que en realidad ella es así porque para hacer lo que ahora hace tuvo que dejarlo todo y prácticamente volver a empezar. Desde hace más o menos 10 años ‘Jei’, en compañía de su mamá, se radicaron en Ecuador. Allí ambas soñaban con tener un mejor futuro pero lastimosamente no fue así. Para ninguna de las dos la situación ha sido fácil y por eso Torres no lo dudó dos veces a la hora de volver a Colombia a probar suerte. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

