“Dejaron morir a mi hijo de siete añitos”

“Tengo grabadas las palabras de mi hijo cuando me decía que lo llevara a otro hospital porque en este no lo atendían y el dolor de cabeza era cada vez más fuerte”, le relató a Q’HUBO Álvaro González, mientras su voz se quebraba al recordar las últimas horas que vio con vida a su hijo. Honey Camilo González Hernández padeció en carne propia la eterna espera para ser atendido en un centro asistencial, el dolor de una fuerte caída y, posteriormente, la muerte a pesar de sus cortos siete años. Sus padres, lógicamente, no se reponen de tan doloroso hecho. La caída de las barandas de unas canchas de fútbol fue el inicio de la pesadilla para los González Hernández, oriundos de Cali, ya que el pequeño sufrió un fuerte golpe en la cabeza y por esta razón lo llevaron al Hospital de Pablo VI (en Bosa) donde, según relatan los padres, “no le dieron la atención médica que requería”. Una serie de eventos desafortunados llevaron a que el menor falleciera en la madrugada de ayer en el Hospital El Tunal, en donde los médicos hicieron todo lo que estaba en sus manos para poder salvarle la vida al niño. La tragedia. El viernes los papás de Honey Camilo debían realizar la matrícula del niño en el colegio, situación que los llevó a almorzar en un restaurante cercano a su vivienda, ubicado en el barrio Pablo VI (en Bosa). Pero mientras comían, el pequeño y su hermanito mayor se fueron al parque que quedaba cerca para jugar. Camilo, quien era un niño activo y feliz, comenzó a encaramarse en las barandas de las canchas -ubicadas en la Transversal 77J con Diagonal 69 Sur- con confianza, pues ya lo había hecho varias veces y nunca le había pasado nada. Sin embargo, de manera accidental se soltó y cayó al suelo de cabeza. Era la 1 de la tarde del viernes. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

