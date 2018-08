Descarga eléctrica en jornada laboral

Antes de que la luz se fuera del todo, la intensidad de los focos de energía bajó dos veces, todo en cuestión de segundos, y debido a que Edwin Arturo Ramírez había tocado por accidente unos cables de alta tensión en un predio del sur de Bogotá. Fueron más de mil voltios los que viajaron por todo el cuerpo de este joven, de 24 años, quien no soportó la intensidad de la electricidad y pereció pasadas las 12:30 p.m. de ayer. Para las autoridades este hecho no tiene otra explicación que un accidente doméstico, pues todo se habría presentado mientras él adelantaba una serie de arreglos locativos en un predio cercano a donde residía. Q’HUBO visitó el lugar de los hechos e intentó hablar con los propietarios de la vivienda para conocer su versión sobre esta muerte, pero ellos prefirieron no entregar mayores detalles ante lo ocurrido, pues seguramente temen que sean involucrados en la investigación. Aunque el hecho se presentó en ese lugar, es importante aclarar que los dueños de esa casa y quienes viven allí no tienen nada que ver con lo sucedido, porque, como ya se mencionó, la muerte se presentó en el marco de un accidente. Efectivos de criminalística señalaron que el joven murió debido a que la descarga eléctrica afectó seriamente el sistema nervioso de Ramírez, provocando que su corazón se detuviera de manera fulminante. Muerte en el trabajo. Quienes conocieron a Edwin Arturo saben lo activo, trabajador y responsable que era. De él no hay queja alguna, pues todos los que lo rodearon alguna vez lo recuerdan con su sonrisa contagiosa, la cual hacía olvidar cualquier preocupación. Aunque él siempre fue un soñador y dio todo para lograr lo que deseaba, lamentablemente la vida no le dio otra oportunidad y por eso el destino se lo llevó mientras trabajaba en la construcción de una vivienda justo entre los barrios Naciones y Vista Hermosa, en la localidad de Ciudad Bolívar.

