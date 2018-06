¿De víctima a victimaria?

Hace unos días la modelo y ex participante del ‘Desafío’, Cindy ‘La Crespa’ Martínez, sorprendió a sus seguidores con una publicación en Instagram en la que contó que su ex pareja, Raúl Huffington, la maltrataba y además amenazaba con unas supuestas fotos íntimas que obtuvo durante el año y dos meses que estuvieron juntos. Según ella, por la pesadilla que ahora vive con Raúl, se vio obligada a pedir una medida de protección ante la Fiscalía. No obstante, después de conocer las fuertes afirmaciones de Martínez, su expareja se mostró dolido ante la situación, y también usó sus redes sociales para asegurar que jamás la maltrató y que lo único que deseaba era dejar este tema en el pasado. Una vez más se defendió. Por las fuertes acusaciones que hay en su contra, son muchos los que ahora atacan a Raúl por su supuesta conducta “machista”, y por eso, para limpiar su imagen, él decidió compartir algunas imágenes con las que sustenta el maltrato verbal y físico al que supuestamente se vio expuesto durante y después de su relación con ‘La Crespa’. “Como en todas las relaciones de pareja, hay problemas, y la nuestra no fue la excepción. Para mí fue muy doloroso ver a la mujer que tanto amé y con quien tenía un compromiso de matrimonio, desprenderse tan rápida y fácilmente de lo que yo creí que habíamos construido.

