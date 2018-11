De Suba a la gloria mundial

Por estos días el microfútbol ha dado de qué hablar en nuestro país, y todo por cuenta de la Selección Colombia de la disciplina que nos representa en el Mundial Sub 20, en Valledupar (Cesar). El conjunto dirigido por Juan David Acevedo está imparable, ya que en la fase de grupos les dio sopa y seco a sus rivales: goleó en su debut 22-0 a India, superó 10-0 a Australia y en la última fecha se impuso 4-1 sobre Sudáfrica. De esta manera, avanzó a los cuartos de final, consolidándose como uno de los favoritos al título. Pardo, una de las joyas. Pues bien, en este combazo de calidosos que están haciendo de las suyas en suelo valduparense se destaca un bogotano, Julián Pardo. Con 19 años este capitalino es una de las joyas del equipo, pues en su posición de Pívot (el encargado de armar juego) ha sido clave para que el equipo tenga hoy en día un envidiable registro de 36 goles a favor, el más alto en el torneo. Pero, ¿cómo este pelado adquirió sus habilidades en el ‘Micro’? Gracias a su experiencia en el barrio Aures 1 (Suba), donde creció y se enamoró de esta disciplina. “En el barrio habían torneos de ‘micro’ y yo salía a verlos y me gustó desde el primer momento. Con el tiempo comencé a jugar fuera de la localidad, entrenaba en Kennedy, donde había mucho nivel, y ahí llegué a Futsal City, el club que me dio la oportunidad de abrirme paso”, le relató a Q’HUBO Julián. La experiencia de Julián en Futsal City resultó ser provechosa, ya que con este equipo el bogotano no solo logró el éxito a nivel local sino también internacional, situación que lo llevó a cumplir un sueño de manera temprana: hacer parte de la Selección Colombia Sub 17. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

Etiquetas: Con 19 años este capitalino es una de las joyas del equipo, goleó en su debut 22-0 a India, Gracias a su experiencia en el barrio Aures 1 (Suba), Juan David Acevedo, Selección Colombia