De Soacha para Emiratos Árabe

Más allá del retraso congnitivo que sufre Natalí Tatiana Becerra Tinoco, la gran enseñanza de esta bogotana soñadora, de 17 años de edad, es que está aprovechando el deporte para desarrollar y potenciar todas sus capacidades en la gimnasia rítmica. Cuando nació, el 30 de enero de 2001, le faltó oxígeno en el momento del parto, y a partir de ese momento inició su discapacidad, de la cual comenzó a presentar síntomas a los siete años. “Al principio fue muy duro para mí, porque no entendía el motivo, pero luego comprendí y asumí mi tarea”, aseguró Luz Stella Tinoco, madre de Natalí. Estudió su primaria en el Colegio Ricaurte de Soacha, en donde optó por la natación como terapia. Luego fue matriculada en el Centro Educativo Colombo Latino, donde hizo su bachillerato y gracias a una amiga de la familia se interesó por la gimnasia rítmica. Durante su proceso, profesores del Instituto de Recreación de Soacha, especializados en buscar niños con discapacidad para ser incluídos en un programa de rehabilitación, observaron que Natalí tenía todas las condiciones y la apoyaron. “La gimnasia me ayuda a tener una vida saludable, y aunque se me dificulta un poco por la flexibilidad y el equilibrio, tengo el apoyo de mi mamá, que siempre me dice palabras lindas para motivarme”, contó Natalí, quien está en undécimo grado y vive en el barrio León XIII (Soacha). Entérate de la nota en nuestra edición impresa.

