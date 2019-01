De no creer: ponen a prueba a James

A punta de esfuerzo y talento, James Rodríguez se ganó el respeto y la admiración de jugadores e hinchas del Bayern Múnich. Y es que gracias a su talento el cuadro bávaro, por ejemplo, cerró la temporada pasada con un título de Bundesliga. El 10 cucuteño fue uno de los pilares en el esquema del anterior entrenador, Jupp Heynckes, y fue considerado uno de los mejores jugadores del torneo. Sin embargo, en esta temporada no todo ha sido color de rosa para el volante. Tanto es así que a estas alturas, cuando vamos en la mitad de la temporada, en el club alemán aún siguen dudando si el crack de nuestra Selección Colombia debería continuar allí o no. Sin tener en cuenta su gran desempeño, tanto la junta directiva del club como el propio entrenador, Niko Kovac, dejaron entrever que pondrán a prueba al mediocampista para determinar si hacen efectiva o no la opción de compra de sus derechos, que sería por 223 mil millones de pesos (el Real Madrid lo prestó en 2017). “Vamos a observar lo que pasa en la segunda mitad de la temporada y tomaremos las decisiones pertinentes”, señaló ayer Hasan Salihamidzic, director deportivo del Bayern, al diario Sport Bild. Aunque Kovac fue más radical y metiéndole presión al cucuteño expresó que su continuidad está en juego. “James se juega su futuro, él tiene que tener un gran rendimiento (…) Pero aquellos que no se llaman James también quieren jugar. Cada futbolista tiene la tarea de darlo todo en los entrenamientos y en cada partido. Ahora está en sus manos mostrarnos que tiene que ser parte del equipo”, manifestó ayer el croata en rueda de prensa. Pero, en realidad, es increíble que James siga siendo cuestionado y puesto a prueba en el Bayern Múnich. Le contamos por qué. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

