David: la joya del ajedrez soachuno

Con apenas 13 años, David Santiago López es una de las joyas del deporte soachuno gracias a sus buenos resultados en el ajedrez. Ahí donde lo ven, este habitante del barrio San Mateo es uno de los mejores en su disciplina a nivel nacional y continental. Su pasión por el también llamado ‘Deporte Ciencia’ nació cuando tenía seis años, gracias a la influencia de su padre, Giovanny López, y su hermano mayor, Daniel, quien también es ajedrecista. “Cuando jugaba ajedrez con mis amigos, David se la pasaba mirándome. Una vez abrieron un curso en el Instituto Municipal de Deporte de Soacha, en el parque Tibanica, se interesó en participar y aprendió muy rápido. Comenzamos a ir a torneos a nivel local y le iba bien, entonces fue cuando me dije a mí mismo: ‘esto va en serio’, entonces toca apoyarlo”, le contó a Q’HUBO don Giovanny. Lo apoyan en su tierra. Con pasos de gigante, David Santiago fue ascendiendo en el ajedrez. De ser una revelación en el deporte soachuno, pasó a convertirse en una de las cartas más importantes de la disciplina a nivel nacional, centroamericano, panamericano y mundial, ya que ha logrado destacadas actuaciones y reconocimientos (ver el recuadro a la derecha). Por tal motivo, entidades como el Instituto de Recreación y Deporte de Soacha (IMDRS) lo están apoyado. “Yo trabajo conduciendo una camioneta de servicio especial y mi esposa, Johanna, trabaja en una papelería; por eso, apoyar a David en temas como los viajes para que participe en otras competencias no ha sido fácil. Menos mal el IMDRS le ha ayudado en el tema de viáticos a otros países. No obstante, en la familia debemos hacer un gran esfuerzo económico cuando participa a nivel nacional”, agregó López. Pero cada sacrificio que hace don Giovanny y su familia para ayudarle al pequeño David a cumplir sus sueños ha valido la pena. No solo a nivel deportivo da buenos resultados, en el colegio San Mateo, donde estudia, también se destaca. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

Etiquetas: barrio San Mateo, David Santiago fue ascendiendo en el ajedrez, David Santiago López, Instituto de Recreación y Deporte de Soacha (IMDRS), sus buenos resultados en el ajedrez