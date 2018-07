Danielle cautivó con su baile

Con su presencia y manera de bailar, Danielle Rodas, una bailarina de 25 años, brilló en la ceremonia de clausura del Mundial de fútbol de Rusia. Esta bella mujer, que nació en Miami (EE.UU.) pero tiene sangre y raíces colombianas (mamá bogotana y papá caleño), le reveló a Q’HUBO que haber hecho parte de este espectáculo fue una oportunidad única, que solo deja en evidencia su disciplina y pasión por lo que hace. Sin darse cuenta, ‘Dani’, como la llaman sus familiares y personas cercanas, aseguró que hacer parte de uno de los eventos más importantes del mundo llegó sin imaginarlo. Hace un mes, ella, en compañía de su mamá, viajaron a Rusia únicamente para disfrutar de esta celebración futbolística, lejos de imaginar que viajar para apoyar a la Selección Colombia la llevaría a hacer un casting para acompañar a Nicky Jam, Will Smith y Era Istrefi en la clausura, ceremonia en la que dejó al descubierto todo su swing. “Para mí este es el logro más grande de mi carrera y un sueño hecho realidad. Nada se compara, porque esto no estaba en mis planes y jamás pensé que esto pasaría. “La organización de todo estaba a cargo de Rusia y por eso nunca imaginé que habría posibilidad de un casting para que yo estuviera allí”, le aseguró Danielle a Q’HUBO con gran euforia. Por medio de la reconocida coreógrafa Nicka Kljun, Danielle se dio cuenta de que estaban buscando bailarinas para el show final, y sin pensarlo dos veces tomó la iniciativa de participar. Días después audicionó junto a 70 mujeres más, y al día siguiente la llamaron para decirle que la habían escogido. “¡Cuando me eligieron no lo podía creer! Esta fue una experiencia única, que no se compara con nada de lo que he hecho. Era un sueño, y bien lejano. Solo sé que coincidí en el momento preciso y todavía no me lo creo”, añadió. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

