Daniela se estrena como empresaria

Daniela Ospina está iniciando su nueva etapa como empresaria con todas las de las leyes. La ahora ex esposa de James Rodríguez no ha parado de trabajar desde que se divorcio y tal parece que sus proyectos laborales se han convertido en su mayor prioridad y en la mejor manera de hacerle frente a cualquier situación sentimental por la que esta atravesando. Ayer Daniela presento ‘Danfive’, su nueva marca de ropa deportiva con la que no solamente se seguirá abriendo campo en el mundo del modelaje sino en el mundo de los negocios. Encuentra más noticias como esta en la sección Zona Rosa de tu periódico Q´hubo.

Etiquetas: Danfive, Daniela Ospina, ex esposa de James Rodríguez, nueva etapa como empresaria, nueva marca de ropa deportiva, periódico Q´hubo, proyectos laborales