¡A Daniel lo acusan de estafa!

Quien está en tremendo problemón por cuenta de un contrato publicitario que no cumplió es el ex participante del ‘Desafío Super Humanos’ y Oficial de la Armada Nacional, Daniel Méndez. Según dijo Lorena Satizabal, la community manager de la empresa Gel Ztreme, se contactaron con el participante para hacer una pauta. Sin embargo, luego de llegar a un acuerdo, dice ella que no lo cumplió y ni les devolvió la plática. Encuentra más noticias como esta en la sección Zona Rosa de tu periódico Q´hubo.

