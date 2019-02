Cristian, el muerto que transportaron en taxi

Entre las decenas de preguntas que los Cárdenas intentan resolver, está: ¿qué hacía Cristian David un domingo a altas horas de la noche en un hotel de Chapinero, teniendo en cuenta que vivía al otro lado de la ciudad y que al siguiente día tenía que ir a trabajar? Sus allegados tampoco se explican quiénes eran las personas que estuvieron con el joven de 22 años en sus últimas horas de vida, y que lamentablemente acabaron asesinándolo a kilómetros de su casa, ubicada en el barrio El Paraíso (en Ciudad Bolívar). “Todo es un misterio para nosotros, porque él no salía con personas desconocidas. Había vivido casi toda su vida en Bogotá y sus amigos eran los mismos. Lo único extraño de todo esto era que, según le dijo a un familiar, estaba como coqueteando con una muchacha comprometida, pero de ella no sabemos nada”, le relató a Q’HUBO una familiar de la víctima. Detrás de su crimen se han tejido dos hipótesis que, para sus allegados, encajan. Una de ellas es que Cristian habría sufrido un atraco, pues al momento de la inspección de su cuerpo no le encontraron papeles que lo identificaran. La segunda versión sería la de un crimen pasional, pues sus amigos y familiares concuerdan en que su sentido del humor y galantería lo llevaban a que las mujeres se fijaran mucho en él. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

Etiquetas: asesinándolo a kilómetros de su casa, barrio El Paraíso (en Ciudad Bolívar), Cárdenas, Cristian David, un hotel de Chapinero