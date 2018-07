Crisis depresiva la llevó al vació

Uno de los guardas de seguridad del centro comercial Titán Plaza (Engativá) alcanzó a correr hacia Edna Lucero García Rodríguez, pero nada pudo hacer ya que ella saltó al vacío. Cuando la mujer se aproximaba al piso emitió un grito desesperado, seguramente producto del arrepentimiento, sonido que alertó a algunos transeúntes que se percataron de la escena que acabó cuando sonó el impacto de cuerpo chocando contra el suelo. Lo ocurrido minutos después fue una carrera contra la muerte para evitar el deceso de la mujer, pero las acciones del cuerpo de emergencias fueron en vano, pues la madre de familia pereció en un centro asistencial de la localidad de Suba. En cuanto a las causas de la caída, las autoridades judiciales presumen que todo se habría tratado de un episodio depresivo el cual habría llevado a Edna a saltar, pero en Medicina Legal los dolientes aseguraron ayer que ella no podría haber hecho algo de esa magnitud. “Ella no sería capaz de hacer eso. No se sabe qué habría ocurrido antes del accidente”, fueron las únicas palabras que la familia de la víctima manifestó. Lo que queda ahora es despedir a la mujer de 35 años en medio de una emotiva ceremonia, mientras se intenta confirmar qué habría desatado esta tragedia que afectó a los García Rodríguez, que aunque sepan la verdad de lo sucedido no podrán recuperar a su ser amado. Salto a la muerte. La ruta que caminó Edna desde la entrada del centro comercial, en la calle 80 con avenida Boyacá, hacia la terraza ubicada en el tercer piso, durante la tarde de este miércoles (3:15 p.m.), es un misterio hasta ahora porque su imagen se perdió entre el centenar de asistentes a ese sitio público. “Seguramente estaba en el centro comercial desde temprano, o de pronto llegó derecho hasta la terraza y se lanzó, nadie sabe muy bien qué hizo esa mujer antes de saltar”, dijo un guarda de seguridad de manera extraoficial.

