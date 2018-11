Crimen de Jonathan por la vil intolerancia

El final de una celebración en un bar de Bosa no pudo ser otro que la muerte, debido a que un hecho de intolerancia se desencadenó entre los presentes. Una riña que inició adentro del establecimiento y se desplegó a lo largo de una calle del barrio San Pedro, suroccidente de Bogotá, acabó con la vida de un joven de 25 años llamado Jonathan Ferney Linares Garzón, quien recibió una puñalada en el cuello a manos de un sujeto con quien se enfrentó durante la madrugada de este domingo. Los presentes en el hecho hasta ahora no han logrado confirmar la causa de la diferencia entre la víctima y el victimario, pero vecinos de la zona presumen que todo se habría presentado por un problema de tragos, algo que seguramente se hubiera podido solucionar por las vías del diálogo. “En ese bar no es que se presenten problemas ni mucho menos, de hecho hace rato no pasaba nada raro por acá. Estaban contando que posiblemente esa pelea fue por una mala mirada o un cruce de palabras que generó disgusto en uno de ellos”, indicó un tendero del sector. El trabajo de las autoridades y la versión de un testigo permitió dar con el paradero del responsable de este acto delictivo, quien fue capturado, y a esta hora responde ante un juez por el delito de homicidio agravado. En la escena del crimen la Policía Judicial halló el arma blanca con la que le quitaron la vida a Linares Garzón, elemento que se convirtió en prueba contundente para poder culpar al presunto homicida, identificado como C. Rodríguez. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

Etiquetas: bar de Bosa, barrio San Pedro, Jonathan Ferney Linares Garzón, recibió una puñalada en el cuello, responde ante un juez por el delito de homicidio agravado, un sujeto con quien se enfrentó durante la madrugada