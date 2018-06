Un crack hecho a punta de papa y yuca

No hay día en que Yerry Mina deje de pensar en su natal Guachené. En este municipio, ubicado al norte del Cauca, fue donde este pelado empezó a construir su sueño de ser futbolista profesional, y donde vivió los momentos que más lo marcaron. Fue en este lugar donde Mina aprendió desde pequeño el valor de trabajar para ayudarle a su familia. Quienes lo conocen recuerdan que en los ratos libres, cuando no estudiaba o entrenaba, se iba al negocio de frutas de su abuela, Cerlina, junto a su hermano menor, Juan José, y sus primos Brayan y Stiven, a ayudarle en labores como cotero, vendedor de papa, yuca y verduras. Estos alimentos, de paso, constituyeron su fuente de energía e inteligencia, por algo hoy en día la expresión “papa y yuca” es uno de sus gritos de batalla. En cuanto a lo académico tampoco hubo queja. En el colegio Jorge Eliécer Gaitán de Guachené aún lo recuerdan como un joven noble y disciplinado. Sabía que si quería salir temprano a entrenar debía entregar sus trabajos, y lo hacía con honores. En ese aspecto nunca les dio dolores de cabeza a sus padres José Eulises y Marianela. Camino hacia el éxito. En medio de las problemáticas de pobreza y delincuencia que aquejan a Guachené, Yerry nunca estuvo en malos pasos, siempre se enfocó en dedicarse al fútbol, ya que tenía razones para hacerlo, quería seguir los pasos de su padre y su tío, quienes fueron arqueros profesionales: el primero jugó en el Cali, y el segundo, Jair Mina (quien actualmente es su representante), en América y Millonarios. El destino y el fútbol le tenían preparado un futuro diferente. Cuando se presentó por primera vez a la escuela de fútbol de Guachené le dijo al profe Jairo González que quería ser arquero, pero el entrenador aseguró que “el primer día le hicieron cinco goles y se agarró a llorar, entonces yo le dije: ‘tú no eres arquero, dedícate a jugar en la cancha’”. Ante la desilusión de no poder ser el tercer arquero de la familia, Mina cambió los guantes por los guayos y comenzó a explorar otras posiciones; primero como volante de marca, y finalmente como defensor central. Su llegada al fútbol profesional tuvo algunos tropiezos, uno de ellos fue cuando cumplió 15 años y se fue a probar a Millonarios. No obstante, no le fue bien, y el equipo ‘Embajador’ decidió devolverlo a Guachené. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

