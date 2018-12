Conduciendo colectivo llegó a la música

Llegar a donde está no ha sido tarea fácil, pues Carlos Gallardo tuvo que pasar las duras y las maduras para cumplir su sueño de ser cantante del género popular. Durante nueve años se dedicó a conducir colectivo de servicio público con el afán de reunir recursos para financiar su carrera musical. “La música me ha gustado desde pequeño. Siempre estuve participando en cuanto evento podía. Sentía que tenía madera para esto y que a la gente le gustaba lo que yo hacía”, le comentó el artista a Q’HUBO. Sus inicios. Este sueño aventurero comenzó cuando Carlos tenía tan solo ocho años, debido a que arrancó haciendo presentaciones en el colegio y además estuvo como acólito durante varios años, hasta que al fin consolidó su primer grupo musical. “Recuerdo que éramos cinco integrantes y duramos varios años juntos haciendo presentaciones y dándonos a conocer. Sin embargo, el grupo se desintegró cuando concluimos el bachillerato, dado a que la mayoría de se fue a prestar el servicio militar”, contó. Gallardo nunca se desanimó, se inscribió en un reality para continuar con su carrera. “Ese reality fue una bendición; estaban buscando una voz principal y participamos 150 personas, gracias a Dios gané e hice parte de un grupo musical de la ciudad de Tunja. Pero la dicha solo duró tres años, y fue cuando me volví chofer”, confesó. Travesía como busetero. Carlos tenía 22 años cuando comenzó a manejar colectivo. Según cuenta, sus jornadas laborales eran muy extensas, pues casi siempre arrancaba a las 3 a. m. y estaba concluyendo servicio sobre la medianoche. “La remuneración era muy buena, pero los horarios muy extensos. Me dediqué a este oficio durante nueve años, todo para invertirle a mi carrera musical. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

Etiquetas: arrancó haciendo presentaciones en el colegio, Carlos Gallardo, Carlos tenía 22 años cuando comenzó a manejar colectivo, conducir colectivo de servicio público, se inscribió en un reality para continuar con su carrera