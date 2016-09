“COMO SI SER GAY FUERA UN PECADO”

Mucho se ha rumorado acerca de la supuesta homosexualidad del reguetonero paisa Maluma, y aunque en varias ocasiones se ha afirmado que el artista sostiene relaciones sentimentales con mujeres muy bellas, hasta el momento no se ha podido comprobar nada. Por esta razón últimamente él ha estado en boca de todos por sus preferencias sexuales. Hace un mes se aseguró que estaban extorsionando a Maluma con un video íntimo donde él tendría relaciones sexuales con otro hombre. De este tema él jamás habló, pero en un medio gringo le tocaron el tema y él no tuvo otra salida que aclarar la situación. “Lo único que puedo decir es que ese tema me da risa. Simplemente eran ganas de la prensa amarillista de hacer noticia algo que era mentira. Como si ser gay fuera un pecado” aseguró el paisa. Pese a todos los escándalos que rodean a Maluma en la actualidad, el paisa ha sabido manejar la situación y reitera que él simplemente “trata de no hacerle caso a nada de lo que le digan” y más cuando se trata de su vida sentimental. Mientras el mundo especula de sus preferencias sexuales, el reguetonero se concentra en seguir cantando con los artistas más duros del planeta. Encuentra más noticias como esta en la sección Zona Rosa de tu periódico Q´hubo.

Compartir en