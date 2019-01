Comerciante se desplomó en Paloquemao

Los últimos pasos que Jorge Piza alcanzó a dar fueron en los juzgados de Paloquemao. El hombre de 43 años falleció ayer en horas de la mañana luego de que llegara a una audiencia.Cuentan los curiosos en el sitio que todo ocurrió pasadas las 10 de la mañana cuando varias personas empezaron a correr luego de escuchar que un hombre se había desplomado en las instalaciones del complejo judicial (Avenida Calle 19 con carrera 28A).“Lo que dicen es que al hombre le dio un ataque. Inicialmente empezó como a convulsionar y luego a botar babaza. Varios de los presentes intentaron auxiliarlo y posteriormente se contactaron con una ambulancia, la cual llegó muy tarde, pues al hacer presencia el señor ya no tenía signos vitales”, aseguraron unas personas en la escena.Sobre la víctima. Según lo manifestado por un allegado del fallecido, Jorge residía en el barrio Patio Bonito (Kennedy) y había llegado a los juzgados en compañía de dos abogados a asistir a una audiencia.“A mí me llamaron a avisarme que a ‘Jorgito’ le había dado un ataque y que lastimosamente su corazón no resistió, que había muerto. Tras la noticia yo salí rápidamente hacia los juzgados y me comuniqué con la familia para que nos viéramos aquí”, confeso el amigo del difunto.Tras lo ocurrido, la Sijín hizo presencia en los juzgados de Paloquemao y comenzó el levantamiento sobre el mediodía. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

Etiquetas: 10 de la mañana, de 43 años falleció, el señor ya no tenía signos vitales, Jorge Piza alcanzó, los juzgados de Paloquemao