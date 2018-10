¿Claudia se rapó por solidaridad?

Claudia Bahamón, a quien hace poco vimos como presentadora de ‘MasterChef Celebrity’, compartió con sus más de 2 millones de seguidores en Instagram (@claudiabahamon) un video de un nuevo look, donde aparece sin cabello. Según lo que relató la opita en su red social, dicho cambio se dio porque deseaba apoyar a su amiga de infancia, Elsa María, quien fue diagnosticada con cáncer de seno, y de paso por solidaridad con otras personas que padecen este mal. “Elsa María, amiga de infancia, hace cuatro años, cuando su padre acababa de morir y su hijo tenía cinco meses, fue diagnosticada con cáncer de seno. Sin darse cuenta se convirtió en inspiración para muchas, y hoy me motiva escribir estas palabras para ti, que acabas de ser diagnosticada con este mal”. En menos de 15 horas de haberse publicado, el clip alcanzó más de 570 mil reproducciones y más de 4.000 comentarios, en los que fanáticos y famosas como Greeicy Rendón y Laura Tobón, entre otras, aplaudieron su gesto y de paso se unieron a su campaña con el numeral ‘ModoRosa’. Además, Claudia relató que tras la experiencia de su amiga, fue mucho lo que aprendió, y por eso enfatizó en que es importante que las personas que pasan por esta situación no se dejen vencer. “Al principio crees que la vida, así como la conocemos, terminó. Te confundes, te asustas, algunas personas incluso tienen miedo a vivir, a dejar de hacerlo, a no poder llevar a cabo sus planes, al dolor. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

Etiquetas: Claudia Bahamón, donde aparece sin cabello, el clip alcanzó más de 570 mil reproducciones, fue diagnosticada con cáncer de seno, se convirtió en inspiración para muchas