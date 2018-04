Claudia fue víctima de estafa

Por medio de las redes sociales la bella presentadora Claudia Bahamón dio a conocer que fue victima de lo que muchos podrían llamar una “estafa” por parte de un amigo. Aunque Claudia no reveló el nombre de la persona ni la cantidad de dinero que desde hace tres años le debe “su amigo”, por cuenta de un comercial que grabó, si dio a conocer que se siente indigna y que no puede creer que una persona en la que confiaba ciegamente le saliera con algo así. “Bien dicen que uno no debe hacer negocios con amigos, porque si algo sale mal pues queda un mal sabor”, aseguró la presentadora. Bahamón indicó que confiada en la amistad que tenía con esta persona, con quien acordó que si el comercial salía al aire, le iban a pagar; y en caso contrario, no le darían dinero.

Etiquetas: amigo, Claudia Bahamón, estafa, presentadora, redes sociales